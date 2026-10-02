Пожар на Краснозаводском химзаводе локализован

Врип главы Лужецкий: возгорание в производственном корпусе химзавода потушено

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий сообщил о локализации возгорания в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. Информация была опубликована в его личном канале в мессенджере MAX, пишет ТАСС.

По словам чиновника, экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Возгорание локализовано, в настоящее время проводится проливка конструкций для предотвращения повторного воспламенения. На месте развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. Лужецкий также отметил, что лично находится на месте происшествия и контролирует ситуацию.

О причинах возгорания и возможном ущербе пока не сообщается. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а экстренные службы завершают работы по полной ликвидации последствий пожара. Ситуация остается на контроле региональных властей.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся с горящего особняка в центре Петербурга на соседний дом.

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