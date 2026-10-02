Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Подмосковье 2 октября

Гидрометцентр: в Подмосковье 2 октября ожидается до +14 градусов без осадков

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Гидрометцентр опубликовал прогноз на пятницу. В столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

В Москве днем температура составит от +11 до +13 градусов, ночью опустится до +3. В Подмосковье днем будет от +9 до +14, а ночью похолодает до +1.

Ветер северный, 5–10 м/с, без существенных порывов. Атмосферное давление — 758–760 мм рт. ст., что соответствует норме для начала октября.

Синоптики советуют одеваться теплее к вечеру, а дачникам — позаботиться о защите растений от ночных заморозков.

Ранее сообщалось, что черника и капуста улучшили показатели холестерина в эксперименте.

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