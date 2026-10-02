Датский форвард толкнул тренера сборной Португалии: отреагировал на опалу Криштиану Роналду

Форвард Дании Хейлунд толкнул в грудь тренера португальцев Жорже Жезуша

Культура и спорт

Фото: [УЕФА]

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунд недружелюбно поступил в отношении тренера Португалии Жорже Жезуша. После матча Лиги наций, в котором датчане дома уступили со счетом 2:4, футболист толкнул специалиста ладонью в грудь. Кадр попал в телетрансляцию.

Матч Дания — Португалия проходил на фоне громкого скандала, связанного с отъездом капитана португальцев Криштиану Роналду из национальной команды. 41-летний форвард обиделся на Жезуша за то, что тот не выпустил его на поле в предыдущей игре против Норвегии.

Хейлунд, ставший автором одного из забитых мячей, отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, дав понять, на чьей он в стороне в конфликте тренера и футболиста.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной. Нападающий провел за национальную команду 234 матча и забил 146 мячей — оба показателя являются рекордными.

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