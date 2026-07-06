Губернатор Подмосковья: в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов

В 2026 году в Подмосковье планируется капитально отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов. Он также подчеркнул важность соблюдения всех установленных сроков.

«Мы реализуем региональную программу по капремонту многоквартирных домов. Объем в этом году заметный — более 2 тыс. МКД. Больше всего отремонтируем в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Воскресенске и Химках. Серьезная работа ведется по внутренним инженерным системам. Узлы управления, лифты — все это также требует внимательного подхода. Важно, чтобы все работы были выполнены в срок», — сказал губернатор.

В домах заменят 2,3 тыс. элементов инженерных систем, отремонтируют 1,3 тыс. кровель и 457 фасадов, приведут в порядок 133 фундамента и 115 подвалов, обновят 418 лифтов. В общей сложности ремонт коснется 5,2 тыс. элементов.

По словам гендиректора Фонда капремонта Подмосковья Дмитрия Сватковского, в этом году в программу в регионе включены 54 округа. Большинство домов, где проведут работы, были построены до 1990 года — их около 71%.

«Основной массив — это 5-этажки 1960-1970-х гг. (790 МКД), 550 домов в 3-4 этажа, построенные в 1950-1960-х годах и 339 МКД в 6-9 этажей 1970-1980-х гг. постройки. Мы видим, что количество обращений граждан в части капремонта снизилось на 25% (с 1122 до 837)», — рассказал он.

Сватковский отметил, что уже ввели 248 домов, что составляет 12%. Основной ввод запланирован на август — октябрь. Он также добавил, что в области создан единый банк типовых решений для подрядных организаций по ремонту. Кроме того, они должны следить за ходом выполнения работ и вывозить стройотходы в течение 48 часов.

В домах, где проводятся ремонтные работы, размещены QR-коды для обращения жителей. Информация поступает исполнителю всего за 5 минут, а ответ жителю — в течение 48 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026–2028 годах в области капитально отремонтируют более 5,3 тыс. МКД.