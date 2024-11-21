Губернатор Подмосковья в Краснознаменске посетил мастерскую объединения «Zамаскируем СВОих»

Более 250 неравнодушных жителей плетут здесь маскировочные сети, делают окопные свечи, гамаши, сухой душ, маскировочные накидки и зимние костюмы для бойцов СВО. Губернатор поблагодарил волонтеров за их труд.

«Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, тех ребят, командиров, которые используют то, что вы производите от чистого сердца. Здесь, как я знаю, собирались люди самого разного возраста, в том числе совсем маленькие, молодые. Даже если маленький человек просто смотрит на то, как делают добрые дела, это ему идет на пользу», - отметил губернатор.

В мастерских каждый день собираются порядка 50 человек. Посылки с помощью отсюда по запросу доставляют в разные воинские подразделения. Организовала волонтерскую деятельность здесь Олеся Черемисина.

«Кроме того, мы курируем наш госпиталь, поэтому знаем, что именно нужно. Но помимо технических средств, средств маскировки ребята на передовой очень ждут теплых «приветов» из дома. И наши детки пишут письма, делают поделки, которые мы вкладываем в каждое наше изделие», - рассказала она.

Из Дома офицеров на фронт доставили уже более 30 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, почти 19,5 тысячи наборов «сухого душа», 900 окопных свечей, две с половиной сотни маскировочных накидок, около 400 носилок-волокуш, более тысячи пятиточечников и 6,2 тысячи упаковок сухих завтраков.