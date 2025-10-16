Губернатор Подмосковья: в Люберцах открыли парк и мост «Дружба»
Воробьев рассказал о благоустройстве парка и моста «Дружба» в Люберцах
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях сообщил об открытии парка и моста «Дружба» через озеро Черное в Люберцах.
«Вместе с Москвой мы завершили масштабное благоустройство большой зоны отдыха на границе двух наших регионов», — отметил губернатор.
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Глава региона рассказал, что теперь путь из микрорайона Зенино до станции метро «Некрасовка» стал быстрее на 15 минут. Протяженность моста составляет почти 600 м. Сооружение оборудовали освещением. В парке организовали круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов.
«Такие проекты доказывают: вместе мы делаем городскую среду удобнее, красивее и по-настоящему общей!» — заключил губернатор.
