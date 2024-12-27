Губернатор Подмосковья в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечты четырех детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил новогодние мечты четырех детей. Шарики с открытками, на которых были написаны желания ребят, губернатор снял с елки в Кремле.

Одна из таких открыток — от 8-летней Насти, которая мечтала попасть в студию «Детского радио». Вместе с мамой девочка приехала в Подмосковье из Макеевки в 2022 году. Семья больше двух лет живет в ПВР в Коломне.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

«На «Детское радио» Настя мечтала попасть, еще когда мы были дома. Поэтому, загадывая желание, решили, что здорово было бы побывать в студии. Дочка безумно счастлива, что ее желание осуществилось. Всей школе рассказала, что едет сюда. Ребята за нее очень рады», - рассказала мама девочки.

Также губернатор исполнил мечту 8-летнего Димы из Домодедово. Мальчик попросил на Новый год беговую дорожку. Когда подарок привезли, он тут же начал его распаковывать и почти самостоятельно собрал и подключил тренажер.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

«Дима очень активный, мечтает бегать, но так как у него генетическое заболевание, много побочек, мы не гуляем. А теперь он сможет выплескивать энергию на беговой дорожке», - рассказала мама мальчика.

Кроме того, было исполнено желание братьев Тимофея и Даниила из ДНР. Мальчики в возрасте 9 и 7 лет загадали подарок-сюрприз. В результате им передали планшет и игровой ноутбук.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

«Эмоции, конечно, переполняют! Огромная благодарность всей команде, Андрею Юрьевичу за то, что он подарил радость нашим детям, помог исполнить мечту, за то, что зажигает огоньки в детских глазах. Желаем в Новом году всех благ тем, кто участвует в добрых делах», - поблагодарила губернатора мама мальчиков.

Акция организована Российским движением детей и молодежи «Движение первых». В этом году она стартовала 5 декабря. Все желающие принять в ней участие могут зайти на сайт проекта.