Губернатор Воробьев оценил состояние электросетевого комплекса в Подмосковье

«Мы находимся в состоянии напряженном, потому что у нас большая программа, которую мы реализуем вместе с «Россетями». «Россети» – наш партнер. Если бы было наоборот, тоже была бы большая угроза. Мы находимся в большой программе модернизации энергоснабжения, потому что спрос на нее растет», – подчеркнул губернатор.