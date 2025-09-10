Губернатор Воробьев оценил состояние электросетевого комплекса в Подмосковье
Воробьев назвал хорошим состояние электросетевого комплекса Подмосковья
Электросетевой комплекс Подмосковья находится в хорошем состоянии, в регионе реализуется большая программа по модернизации теплоснабжения, энергоснабжения и водоснабжения, однако, эта сфера не может быть совершенной. Об это на Межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада», который стартовал в Красногорске, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы находимся в состоянии напряженном, потому что у нас большая программа, которую мы реализуем вместе с «Россетями». «Россети» – наш партнер. Если бы было наоборот, тоже была бы большая угроза. Мы находимся в большой программе модернизации энергоснабжения, потому что спрос на нее растет», – подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в регионе есть большой спрос на энергию. Ее требуют как резиденты индустриальных парков, так и интернет-торговля, финансовые учреждения, цифровизация.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.