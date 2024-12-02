Губернатор Подмосковья: важно обеспечить стабильное, надежное газоснабжение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с членами правительства региона, главами округов, гендиректором АО «Мособлгаз» Игорем Барановым ход газификации населенных пунктов. В этом году план газификации в области был выполнен в полном объеме.

«В Московской области большое количество СНТ. Специфика наших садовых товариществ в том, что люди там проживают или постоянно, или весьма продолжительное время. Поэтому принципиально важное значение имеет стабильное, надежное электро- и газоснабжение», - сказал губернатор.

По словам Баранова, в Подмосковье уровень газификации составляет 98,3%. Ожидается, что к 2030 году этот показатель составит 99,6%. В этом году газом обеспечили 42,8 тысячи жителей, в том числе 33 тысячи человек — в рамках программы соцгазификации, а 9,8 тысячи человек — по губернаторской программе. В следующем году планируется провести работы в домах еще около 28 тысяч жителей.

Со следующего года по инициативе президента программа соцгазификации будет распространяться и на СНТ. С 2025-го по 2030-й год газом в регионе обеспечат 956 СНТ, в том числе 71 — в следующем году.