Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с волонтерами и участниками спецоперации возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в рамках 83-й годовщины с начала контрнаступления Красной армии в Битве под Москвой.