Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с волонтерами и участниками спецоперации возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в рамках 83-й годовщины с начала контрнаступления Красной армии в Битве под Москвой.
«Помним и чтим подвиг солдат, наших ветеранов, которые остановили врага у стен столицы, переломили ход всей Великой Отечественной Войны. Благодаря их мужеству 22 января 1942 года вся Московская область была освобождена от немецко-фашистских захватчиков», - напомнил губернатор.
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Он подчеркнул, что подвиг Красной армии напоминает всем о том, какова цена мира и свободы.
«Спасибо ветеранам за уроки мужества, за вклад в воспитание патриотизма, за то, что продолжаете передавать нам бесценный опыт и память о Великой Победе», - заключил губернатор.