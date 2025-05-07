Губернатор Подмосковья вручил госнаграды добровольцам из отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Это бойцы из самых разных уголков региона, которых объединяет легендарное боевое подразделение.

«Мы находимся в преддверии большого праздника — 80-летия Победы. Для каждого из нас этот день особенный, потому что нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Я хочу поблагодарить все наши общественные организации, добровольцев за то, что вы несете понимание, что такое патриотизм», — сказал губернатор.

Медаль «За отвагу» получил сержант Тимур — наводчик самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

«У меня был некий зов крови — в нашей семье во время Великой Отечественной войны сражались 17 человек. И, как недавно оказалось, я фактически пошел по боевому пути своего деда, который тоже был артиллеристом и начинал свой боевой путь под Луганском», — рассказал Тимур.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Также медаль «За отвагу» получил Александр. Ему 65 лет, он отслужил уже два контракта. Аналогичную награду получил Алексей — за то, что в непростой боевой обстановке сумел установить надежную линию связи.

«Я считаю, что долг каждого гражданина, каждого мужчины: когда в этом есть необходимость государства — встать на его защиту», — заявил он.

В число награжденных вошли три многодетных отца. Всех их зовут Сергеями. Один из них, стрелок разведывательно-штурмовой роты, получил медаль «За храбрость» II степени. Такую же медаль вручили капитану Оганесу, который сбил дрон-камикадзе и был ранен.

«Мы должны защищать своих детей, жен, сестер, дочерей. Победа обязательно будет за нами, потому что с нами Бог!» — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки, которые доступны бойцам СВО в области.