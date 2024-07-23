Губернатор Подмосковья вручил государственные и областные награды многодетным матерям

«Мы сегодня встречаемся, чтобы наградить многодетных мам за очень заметный вклад в жизнь нашей страны, нашего Подмосковья. <…> Здесь присутствуют семьи из Серпухова, Павловского Посада, Щелкова, Одинцовского городского округа, Химок и Раменского. <…> Наш Президент и все общество объединяется вокруг традиционных семейных ценностей. Я считаю, как многодетный отец, что семья — это основа государства», — сказал Андрей Воробьев.

Так, Екатерина Зотова из Протвино, которая вместе с супругом Владимиром воспитала десятерых детей, удостоена почетного звания «Мать-героиня». Старший сын пары работает замдиректора ДШИ, а младшая дочь учится на втором курсе Губернского колледжа, еще двое сыновей принимают участие в СВО. Семья увлекается музыкой, их семейному ансамблю «Живая старина» уже более тридцати лет.

«Я хочу выразить глубокую признательность и благодарность президенту Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и губернатору нашего родного Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву. Особенно хочется подчеркнуть важность выбранного нашей страной вектора, направленного на защиту семьи, материнства и детства», — сказала Екатерина Зотова.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ]

Орден «Материнская слава» получили Марина Афанасьева из Павловского Посада, Наталья Потапова из Звенигорода, Ульяна Легких из Щелково и Елена Ущеко из Раменского. В семье Марины Астафьевой семь детей, а у Натальи Потаповой — одиннадцать, самому младшему всего 1,5 года. Ульяна Легких воспитывает пятерых детей, а Елена Ущеко — шестерых.

В числе награждаемых также мама шестерых детей из Химок Анастасия Сухарникова. В ее семье трое мальчиков и три девочки. Старшая дочь собирается поступать в колледж на реставратора, а двенадцатилетний сын и младшая дочь увлекаются футболом и резьбой по дереву.

Как отметил Андрей Воробьев, за одиннадцать лет число многодетных семей в Подмосковье увеличилось в 3,5 раза. Сейчас в регионе проживает порядка 113 тысяч таких семей, в них воспитывают свыше 360 тысяч детей.

«У нас существуют различные программы поддержки, потому что мы все понимаем, что большое количество детей это не только большая ответственность, но это еще и финансовые затраты», — отметил губернатор.