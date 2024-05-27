Губернатор Подмосковья: все службы работают на месте падения обломков БПЛА в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил, что в Балашихе был сбит беспилотник. В результате случившегося никто не пострадал.

Как рассказал глава региона, беспилотник был сбит системой ПВО примерно в девять часов вечера понедельника в микрорайоне Купчино. Обломки упали на частный дом. К счастью, все жильцы успели эвакуироваться.