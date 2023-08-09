Губернатор Подмосковья выехал на место взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Сергиев Посад к месту взрыва на Загорском оптико-механическом заводе. Об этом он написал в своих соцсетях.

«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», — сообщил глава Подмосковья.

Отметим, что сейчас на территории завода наблюдаются пожар и сильное задымление. Глава городского округа Дмитрий Акулов также находится на месте происшествия. На месте работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее стало известно, что в соседних с заводом домах взрывной волной выбило окна. Информация о причинах происшествия и пострадавших пока не поступала.