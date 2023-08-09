Губернатор Подмосковья выразил соболезнования близким женщины, умершей после взрыва в Сергиевом Посаде

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования близким женщины, которая погибла в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Жительница скончалась в медучреждении.

«К сожалению, одна из пострадавших женщин скончалась в больнице. Мои соболезнования родным и близким», - написал Воробьев в своих соцсетях.

Губернатор отметил, что больше всего от взрыва пострадал дом на улице Осипенко. Представители УК проводят обход. Сейчас принимаются временные меры для закрытия проемов.

В четверг начнутся работы по замене окон в квартирах, также сообщил Воробьев. Сроки и ход работ уже обсудили с профильными ведомствами.

На месте инцидента дежурят пятнадцать бригад скорой медпомощи, две бригады медицины катастроф и вертолет.

В муниципалитете работает горячая линия по вопросам, связанным с инцидентом: 8 (496) 545-77-55, 8 (496) 540-88-36, 8 (915)135-15-10.

Ранее губернатор сообщил, что за помощью медиков после взрыва обратились пятьдесят шесть человек.