Губернатор Подмосковья: задача — обеспечить сегодня тепло в домах Климовска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ночью провел оперативный штаб в Климовске, где из-за аварии в частной котельной без отопления остались жители около 170 домов.

«Уже вторые сутки силы ЖКХ Московской области устраняют эти недочеты, которые были допущены. Работа очень сложная. Большой город остался без тепла. За это время мы смогли из 170 домов запустить 60. Котельная — частная, имеет очень плачевный вид. Задача — сегодня нашими силами обеспечить тепло и позаботиться о людях», - подчеркнул губернатор.

К работе были привлечены все силы и средства. Накануне был запущен в работу один котел, и к середине дня к нему были подключены 30 домов на Заводской и Молодежной улицах. В вечерние часы отопление дали еще в девяти домах на Западной, Симферопольской, Заводской улицах, а также на улице Дмитрия Холодова и на Проспекте 50 лет Октября.

С запуском второго котла мощность котельной будет усилена примерно вдвое, что позволит стабилизировать параметры и к середине дня обеспечить теплом дома третьей очереди — на Проспекте 50 лет Октября и на Западной улице. После этого планируется включить отопление в оставшихся домах на Симферопольской улице, Проспекте 50-летия Октября и на улице Мичурина.

Губернатор обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

«Для нас крайне важно получить в эксплуатацию котельную. Наши обращения к собственнику, к сожалению, не возымели действия. Поэтому это возможно двумя путями: или через уголовное дело, или добровольно. (…) Ситуация по-прежнему непростая, персонал здесь только рядовой, собственника по-прежнему и владельцев мы не видели, так же как генерального директора», - рассказал Воробьев.

Губернатор в соцсетях также сообщил, что к котельной были подключены еще пять домов — №11 и №13 на Симферопольской улице, а также №2 и №2а на Октябрьской площади.