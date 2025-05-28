Губернатор Подмосковья заявил о снижении младенческой смертности

В Подмосковье радикально упала младенческая смертность, данный показатель в регионе может составить конкуренцию лучшим мировым цифрам. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

По его словам, в России и в области, в частности, реализована программа строительства перинатальных центров. Он подчеркнул, что этот шаг играет огромную роль.

«Эта программа была реализована, здесь очень важно сделать акцент на благодарность врачам. Какие бы кувезы, какие бы реанимации, какие бы условия ты не создавал, но то, что все эти центры наполнены врачами, которые делают сложнейшие операции в самом начале, в самом критическом возрасте, это очень важно», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в Красногорске функционирует Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Там маленьким пациентам ежедневно проводят по 80 операций. Губернатор подчеркнул, что врачи медучреждения спасают жизни пациентов и помогают им избавиться от болезней.

«Мы сегодня видим такие клиники с лучшими врачами, они тоже являются мерилом качества жизни, мерилом счастливой жизни», — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».