Губернатор Подмосковья запустил котельную у Ледового дворца в Клину

Губернатор Московской области запустил котельную у Ледового дворца в Клину. Работы на объекте велись по концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область».

Как напомнила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, всего в рамках замещения ТЭЦ в муниципалитете по концессии возвели пять новых котельных. Одна из них была открыта в начала года, она расположена на улице Радищева.

«Сегодня запустили вторую (котельную. — прим. ред.) — у Ледового дворца спорта. Она будет питать восемьдесят семь МКД (почти 18 тысяч жителей), а также школы, детсады, поликлиники. <…> Новая котельная полностью автоматизирована, она будет работать без операторов», — подчеркнула Андрей Воробьев.

Как отметил заместитель главного инженера «Газпром теплоэнерго Московская область» Игорь Жога, мощность котельной у Ледового дворца составляет 42 МВт. В ней установлено шесть котлов.

Старая ТЭЦ снабжала энергией большую часть муниципалитета. В рамках ее замещения в текущем году будут введены в эксплуатацию еще три котельные — в микрорайонах Медстекло и Майданово, а также на улице 50 лет Октября.

Помимо этого, по концессии с «Газпром теплоэнерго Московская область» в этом году в малых населенных пунктах Клина построят десять блочно-модульных котельных. Они появятся в том числе в Слободе, Кузнецово и Струбково.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В общей сложности до 2045 года в рамках концессии в систему ЖКХ муниципалитета инвестируют 16,8 миллиарда рублей. Деньги направят на строительство и реконструкцию шестидесяти котельных, двадцати шести центральных тепловых пунктов и 276,5 километра тепловых сетей.

Всего «Газпром теплоэнерго Московская область» реализует в шести округах региона девять концессий на 68,7 миллиарда рублей. Так, например, в этом году будут введены одна новая и одна обновленная котельная в Воскресенске, а также семь блочно-модульных и две перевооруженные котельные в Солнечногорске.