Губернатор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Порядка 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья были приглашены в Дом правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил на Парад на Красную площадь. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы! Также хочу поздравить с днем рождения Клавдию Викторовну Мальцеву, пожелать всего самого доброго и крепко обнять», — сказал Андрей Воробьев.

Клавдии Викторовне, пережившей ребенком блокаду, сегодня исполнилось 88 лет. Как она призналась, посещение Парада для нее — самый желанный подарок.

«Каждый год отмечаю 9 мая по-разному. В основном это были воинские части, мой муж — морской офицер. А сегодня я не могу просто нарадоваться, потому что первый раз в жизни отправлюсь на Парад. Я так хотела когда-нибудь на него попасть, и вот моя мечта сбылась», — рассказала Клавдия Мальцева.

После встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился с ветеранами на Парад. По дороге они рассказали ему, как пережили войну, и как сложилась дальнейшая их жизнь.

Валентина Зиновьевна Кубракова на протяжении 15 лет возглавляет в Ногинске организацию жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на то, что ей уже 87 лет, регулярно посещает школы, проводит уроки мужества.

«Я прошу ребят обязательно рассказывать о том времени своим родителям, они же намного младше нас, блокадников, и не знают всего. Я целиком провела блокаду в Ленинграде, а в этом году удалось посетить те места, где прошло мое детство, опаленное войной», — рассказала ветеран.

А Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен рассказали, что этот год для них особенный. Они отметят двойной юбилей: 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда и 65-летие совместной жизни.