Губернатор призвал глав муниципалитетов включиться в решение актуальных для жителей вопросов
Фото: [Клим Березуцкий]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни и волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории и взять ее в работу», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Он назвал доброй традицией выступления глав муниципалитетов перед жителям с планами изменений на территории.