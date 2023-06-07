Губернатор: программа соцгазификации охватит еще 12 тысяч домов в этом году
Фото: [Антон Чернов]
Еще 12 тыс. подмосковных домов подключат к «голубому топливу» в рамках социальной газификации в 2023 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас 2021 году 29 тыс. домов (догазифицировано – ред.), в 2022 году – 86 тыс., в этом году – еще 12 тысяч», – сказал Воробьев в ходе обращения к жителям.
Он отметил, что есть категории граждан, которым необходимо помочь с догазификацией, для них предусмотрены льготы.