Губернатор рассказал о ходе работ по обеспечению жителей чистой водой

В этом году 137 тыс. жителей Подмосковья получат чистую воду, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 2014 года мы занимаемся этим вопросом (чистой воды – ред.), строим водозаборные узлы, станции водоочистки», – сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

По его словам, в марте был запущен большой и важный проект во Фрязине, проблема с чистой водой была решена на уровне муниципалитета.