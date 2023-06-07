Губернатор рассказал о ходе работ по обеспечению жителей чистой водой
Фото: [Константин Семенец]
В этом году 137 тыс. жителей Подмосковья получат чистую воду, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«С 2014 года мы занимаемся этим вопросом (чистой воды – ред.), строим водозаборные узлы, станции водоочистки», – сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
По его словам, в марте был запущен большой и важный проект во Фрязине, проблема с чистой водой была решена на уровне муниципалитета.
«В этом году у нас в работе 23 объекта, перемены почувствуют 137 тыс. жителей. Самые сложные муниципалитеты – это Солнечногорск и Дмитровский округ. Там уже намечен объем работ на следующие годы», – отметил губернатор.