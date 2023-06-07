Губернатор рассказал о планах по модернизации центра «Ясенки»

«Каждый знает, что реабилитация без воды, без бассейна, она, собственно говоря, не до конца совершенна. Поэтому мы построим дополнительные мощности, и ребята, которые возвращаются со специальной военной операции, также проходят там реабилитацию. Наша задача – сделать все на высшем уровне», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.