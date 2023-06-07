Губернатор рассказал о планах по модернизации центра «Ясенки»
Фото: [Клим Березуцкий]
Дополнительными мощностями обеспечат реабилитационный центр «Ясенки», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Каждый знает, что реабилитация без воды, без бассейна, она, собственно говоря, не до конца совершенна. Поэтому мы построим дополнительные мощности, и ребята, которые возвращаются со специальной военной операции, также проходят там реабилитацию. Наша задача – сделать все на высшем уровне», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.
Реабилитационный центр «Ясенки» проходит сейчас через модернизацию. Главный ее смысл в том, что Подмосковье оснащает его оборудованием.