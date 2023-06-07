Губернатор рассказал о планах по привлечению на работу врачей узких специальностей

Для работы в Московской области планируется привлечь еще 1260 узких специалистов, среди которых ЛОР, офтальмолог, невролог, онколог, кардиолог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов», - сообщил Воробьев на обращении к жителям региона.

Работа врачей узкого профиля очень важна и востребована. Именно поэтому необходимо и дальше осуществлять поиск врачей.