Губернатор рассказал о планах по привлечению на работу врачей узких специальностей
Фото: [Клим Березуцкий]
Для работы в Московской области планируется привлечь еще 1260 узких специалистов, среди которых ЛОР, офтальмолог, невролог, онколог, кардиолог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов», - сообщил Воробьев на обращении к жителям региона.
Работа врачей узкого профиля очень важна и востребована. Именно поэтому необходимо и дальше осуществлять поиск врачей.