Губернатор рассказал о планах по запуску новых проектов реновации

В Московской области планируется запустить 13 новых проектов по программе реновации в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Досрочно в этом году планируем расселить 13 тыс. человек, а также запустить 13 новых проектов в реновации», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Воробьев подчеркнул, что в программу входит не только аварийное жилье, но и ветхое. Оно мало чем отличается от аварийного.

Реновация будет проходить в Дубне, коломне, Фрязино, Красногорске, Солнечногорске. Расселение 370 ветхих домов позволит 3,4 тыс. семьям получить новое жилье.