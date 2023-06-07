Губернатор рассказал об оснащении медучреждений новым оборудованием
Фото: [Антон Чернов]
Подмосковные медучреждения продолжают обеспечивать необходимым тяжелым оборудованием. В этом году в регионе доступны 100 компьютерных томографов и 48 аппаратов магнитно-резонансной томографии. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям региона.
«Еще одна тема – это всем известные обследования на тяжелом оборудовании – МРТ и КТ. У нас в 2013 году было 30 КТ и 18 МРТ, в этом году доступны 100 КТ и 48 МРТ. Это радикально другое количество. Эти аппараты работают уже в две – три смены, а их эффективность позволяет давать больше диагнозов», – сказал Воробьев.
Кроме того, все реанимации в Подмосковье оснастили аппаратами, которые эффективно спасают жизни.
«Это важная деталь. Прежде всего, это аппарат «Лукас 2», о котором просили наши реаниматологи. Совершенствуем все, что связано с мониторингом работы сердца», – отметил губернатор.