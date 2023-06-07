Губернатор рассказал об оснащении медучреждений новым оборудованием

«Еще одна тема – это всем известные обследования на тяжелом оборудовании – МРТ и КТ. У нас в 2013 году было 30 КТ и 18 МРТ, в этом году доступны 100 КТ и 48 МРТ. Это радикально другое количество. Эти аппараты работают уже в две – три смены, а их эффективность позволяет давать больше диагнозов», – сказал Воробьев.