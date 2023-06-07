Губернатор сообщил, когда в области откроется крупный детский госпиталь
Фото: [Антон Чернов]
Первый в Подмосковье современный детский госпиталь откроет свои двери для юных пациентов в 2024 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Должен сказать о том, что в следующем году наша задача – в 1 полугодии открыть первый в Подмосковье современный детский госпиталь», - заявил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Московской области.
Он также отметил, что стройка уже идет полным ходом.