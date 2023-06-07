Губернатор: в голосовании по улучшению парков приняли участие 169 тысяч жителей

«Проголосовало (в голосовании по паркам — прим. ред.) 169 тыс. человек. Самое большое, заметное количество (жителей - ред.) обращает внимание на благоустройство парков, скверов. Все это востребовано», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.