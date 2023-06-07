Губернатор: в новых домах будут строить два нежилых этажа для размещения бизнеса
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На территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
На этих двух этажах планируется размещать офисы, аптеки, магазины, салоны красоты и многое другое.
Губернатор Московской области попросил рассмотреть подобные меры. Они должны обсуждаться и рассматриваться отдельно.