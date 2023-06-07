Губернатор: в новых домах будут строить два нежилых этажа для размещения бизнеса

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.