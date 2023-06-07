Губернатор: в области будут развивать инфраструктуру в поселках с частными домами
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В Московской области поселки с частными домами будут оснащены социальной инфраструктурой, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Сейчас человек, который хочет иметь индивидуальный дом, может также оформить ипотеку. Важно, что они все (поселки - ред.) будут также оснащены социальной инфраструктурой», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
Воробьев отметил, что в этом году 25% от всех полученных ипотек направлены на индивидуальное жилищное строительство. Такие комплексы будут реализованы в Истре, Пушкине, Дмитрове и Наро-Фоминске.