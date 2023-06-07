Губернатор: в области сократилось количество посещений госорганов

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.