Губернатор: в области сократилось количество посещений госорганов
Фото: [Константин Семенец]
Число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Количество людей, которые пришли в МФЦ, сократилось в Подмосковье радикально – в 2021 году было 2,4 млн. посещений, а в 2022 году - 500 тыс. посещений.
«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.