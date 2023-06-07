Губернатор: в области заменят тысячу километров теплосетей

Губернатор Воробьев

Фото: [Антон Чернов]

На территории Подмосковья одна тысяча километров изношенных тепловых сетей заменят на новые, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, изношенные сети в случае их прорыва требуют проводить срочные точечные ремонты, и все это влияет на тепло в домах и наличие горячей воды.

«Мы заменим одну тысячу километров сетей – это очень большая программа. Главные территории – Солнечногорск, Кашира, Химки и Воскресенск», – сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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