Губернатор: в опросе по переменам в Подмосковье приняли участие 169 тысяч жителей

В опросе по переменам в Подмосковье перед обращением главы региона поучаствовали 169 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе особое внимание уделяют диалогу и коммуникациям. Это личные встречи и другие разные форматы общения: «Добродел», соцсети, домовые чаты и т.д.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что, по их мнению, важно менять», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Он уточнил, что неравнодушные жители с помощью опроса еще раз сказали властям о том, что они заметили.