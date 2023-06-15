Губернатор: в Подмосковье будут производить субстанцию, препятствующую образованию тромбов

В подмосковном Воскресенске запустят производство субстанции, которая препятствует образованию тромбов. Соглашение о строительстве завода подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин.

«Реализация такого проекта – это не только экономика, налоги и рабочие места, но и жизненно важное производство для здравоохранения, для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в области насчитывается свыше девяноста фармацевтических компаний. Эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.

В запуск производства инвестируют один миллиард рублей. С открытием завода в муниципалитете появится двести рабочих мест. Ожидается, что определенный объем продукции будет закупать НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

«Я был в разных регионах России, мы выбирали площадки для производства и в итоге остановились на Подмосковье. Это очень сильный регион, мы получили эффективную региональную поддержку от правительства области», - отметил Ван Юнцин.

Ранее сообщалось о подписании соглашения по строительству комплекса обработки металлов.