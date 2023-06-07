Губернатор: в Подмосковье пройдет множество спортивных мероприятий для детей

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело – мечтать, а другое – говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», - сказал губернатор Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.