Губернатор: в Подмосковье пройдет множество спортивных мероприятий для детей
Фото: [Антон Чернов]
В Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.
«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело – мечтать, а другое – говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», - сказал губернатор Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.