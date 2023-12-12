Губернатор Воробьев: действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов продлили в Подмосковье

В Московской области продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов, в 2024 году в регионе завершится расселение из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Расселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жилищные сертификаты позволяют оплатить покупку квартиры за счет государства, выплата по нему составит не менее 4 296 138 рублей.

«Мы одними из первых стали предоставлять такую опцию. Сертификат можно использовать для того, чтобы построить собственный дом, приобрести готовое жилье или стать участником долевого строительства. Он предполагает немедленную выплату, а значит, не нужно ждать, когда построят дом. И что важно — приобрести жилье можно в любом уголке Подмосковья. Такая мера востребована — первые 200 семей уже успешно реализовали свои сертификаты», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Для получения такого документа важно, чтобы дом был признан аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2022 года и чтобы право собственности было приобретено до наступления этого периода, за исключением случаев получения жилья в наследство.

Подать заявление для получения сертификата нужно в администрацию городского округа до 1 апреля 2024 года. После этого нужно будет подписать соглашение на сертификат, выбрать жилье, заключить договор и получить субсидию. Подробности можно найти здесь.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.