Губернатор Воробьев: До конца года в Реутове построят ФОК с восьмью бассейнами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с восьмью бассейнами, а также пообщался с тренерами.

ФОК — это инвестиционный проект, реализация которого началась еще десять лет назад. Однако из-за банкротства застройщика строительство было остановлено. Чтобы его завершить, администрация Реутова заключила инвестдоговор с компанией «Фитнес», и в 2022-м работы были возобновлены.

«Жители очень ждут этот комплекс, особенно бассейны. До конца года мы его должны сдать. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые уделяют нашим детям большое внимание — это и футбол, и баскетбол, и спортивная, и художественная гимнастики. Все эти виды спорта очень востребованы в Подмосковье и в Реутове, в частности», — сказал Андрей Воробьев.

Он также выразил благодарность инвестору — объект долгое время был недостроенным и вот ребята вложили свои деньги, чтобы в таком дружном городе, где много молодых активных людей, была возможность заниматься спортом.

«Мы давно его ждем, он значительно расширит наши возможности для повышения мастерства. У нас есть залы, но они уже не соответствуют современным техническим требованиям. В художественной гимнастике сейчас очень важны высокие потолки. И вот в новом сооружении будет огромный, светлый зал с такими потолками», — рассказала мама юной гимнастки Юлия Пальмова.

Также здесь будут проходить тренировки юных баскетболистов. ФОК станет новой площадкой для проведения игр первенства региона по этому виду спорта.

«Нас также просили реконструировать стадион „Старт“ Игорь Акинфеев и его тренер Вячеслав Чанов. Он очень популярен в городе, но требовал обновления. К концу следующего года сделаем там искусственное поле, трибуну», — подчеркнул глава региона.

Стадион «Старт» в Реутове был построен 60 лет назад. За это время его ни разу капитально не ремонтировали. Он обветшал и перестал соответствовать современным требованиям. Благодаря масштабной реконструкции на базе стадиона будет создан современный тренировочный центр не только для мальчишек из местной футбольной спортшколы «Приалит», но и для Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.