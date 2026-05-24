В Раменском разыграли медали финала «Кубка Святых Воинов Руси» по боксу и самбо

Культурно-спортивный фестиваль движения Сорок Сороков посвятили памяти Николая II. На арене в Раменском прошли финальные поединки по боксу, самбо и АРБ.

Финал «Кубка Святых Воинов Руси» в Раменском

На универсальной спортивной арене подмосковного города Раменское состоялся масштабный финал всероссийского культурно-спортивного проекта «Кубок Святых Воинов Руси». Организатором соревнований выступило Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков», а партнерскую поддержку оказали Благотворительный фонд «Русский Крест», Патриаршая комиссия по физической культуре и спорту, а также ведущие спортивные федерации страны — бокса, самбо и армейского рукопашного боя. Заключительный этап состязаний был официально приурочен ко дню рождения святого Царя-страстотерпца Николая II, которого организаторы называют небесным покровителем проекта, олицетворяющим верность воинскому долгу и любовь к Отечеству.

Турнир стал кульминацией годичного цикла памяти, собрав на одной площадке сильнейших спортсменов из разных регионов России — победителей прошлых отборочных этапов, посвященных Александру Пересвету и Федору Ушакову. Мероприятие посетили олимпийские чемпионы, ветераны СВО, представители высшего генералитета, духовенство и более тысячи зрителей.

«Финал Кубка, посвященный святому Царю Николаю II, — это логическое завершение нашего годичного круга памяти. Государь явил миру высоту смирения, верности долгу и любви к Отечеству. Сегодня, когда русский воин вновь сражается за правду, пример Царя-страстотерпца вдохновляет на подвиг. Мы возраждаем и возвращаем молодежи подлинные духовные ориентиры. Дальше — больше!», — сообщил Андрей Борисович Кормухин, координатор-основатель движения «Сорок Сороков» и председатель ООД «Семья».

Реализация государственной политики и программа соревнований

Как подчеркнули в оргкомитете, данный патриотический проект реализуется строго в русле государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, зафиксированных в Указе Президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года. Фестиваль призван воспитывать у подрастающего поколения уважение к отечественной истории и готовность к защите Родины.

Программа финального дня объединила в себе духовные и спортивные элементы:

Торжественное открытие: церемония началась с выноса государственного флага РФ и исполнения гимна, после чего благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим (Лунев) провел молебен перед иконой святого Царя Николая II.

Спортивный блок: в рамках финала прошли зрелищные финальные поединки в трех ключевых дисциплинах — боксе, самбо и армейском рукопашном бое (АРБ).

Награждение: победители и призеры всероссийского первенства получили специальные памятные медали и ценные призы.

В ходе официальной части ведущий напомнил присутствующим, что Николай II был самым спортивным российским монархом, увлекался теннисом, греблей и гимнастикой, а также стал первым европейским правителем, надевшим простую солдатскую шинель во время Первой мировой войны. Организаторы также провели символическую параллель с прошлым этапом в честь адмирала Ушакова, напомнив слова Президента России Владимира Путина о том, что начало СВО совпало с днем памяти великого непобедимого флотоводца.

Организаторы всероссийского фестиваля, начавшего свой путь в декабре 2025 года в Мытищах и продолжившегося в марте 2026 года в Истре, объявили о планах продолжить развитие патриотического проекта в новом спортивном сезоне.