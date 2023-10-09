Губернатор Воробьев: ход капремонта детских садов имеет для нас имеет важное значение

В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа по капитальному ремонту детских садов. Во время совещания с руководящим составом правительства и главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерствам и руководителям муниципалитетов держать процесс на контроле и рассказывать жителям о ходе работ.