Губернатор Воробьев: ход капремонта детских садов имеет для нас имеет важное значение
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа по капитальному ремонту детских садов. Во время совещания с руководящим составом правительства и главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерствам и руководителям муниципалитетов держать процесс на контроле и рассказывать жителям о ходе работ.
«Мы ведем капитальный ремонт детских садов. Параллельный и капитальный ремонт – это тема, которую всегда нужно сопровождать, объяснять ход работ. Потому что любой закрытый детский сад предполагает переполненные группы поблизости», - подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев также напомнил, что главы должны ответственно и внимательно относится к процессу капремонта садов и обеспечивать их своевременную готовность.