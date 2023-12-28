Губернатор Воробьев: Каждый год из аварийного жилья в Подмосковье расселяют 12 тысяч человек

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что из безнадежно устаревших бараков, построенных или в 19 веке, или в начале 20, власти региона каждый год с опережением графика расселяют двенадцать тысяч человек. Об этом он рассказал в ходе интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Однако, как подчеркнул руководитель региона, от этого количество этих самых бараков радикально не уменьшается. Так, в регионе действуют две глобальные программы: расселение аварийного жилья и реновация, которая позволит расселить большее количество человек.

«Реновация — это когда не только бараки, но и более новые дома, самые первые серии „Хрущевок“, мы начинаем вовлекать в оборот. И с 2025 года количество расселения будет составлять 50 тысяч человек, с ростом потенциала до 100 тысяч», — заявил Воробьев.

На сегодняшний день в Подмосковье необходимо расселить из аварийного и ветхого жилья порядка девятисот тысяч человек.