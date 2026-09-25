Таинственный шар пролетел над пробкой в Лос-Анджелесе: камеры сняли необычный объект

Daily Mail: над шоссе в Лос-Анджелесе заметили неизвестный сферический объект

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Павел Абакумов/Сгенерировано нейросетью]

Неизвестный темный шар попал в объектив новостного вертолета над оживленным шоссе в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail. Объект размером примерно с бейсбольный мяч двигался на большой скорости по почти прямой траектории, пока оператор камеры следил за ним с воздуха.

После публикации видео в соцсетях появились разные версии. Одни пользователи предположили, что это мог быть фольгированный воздушный шар, другие обратили внимание на слишком ровное движение и заявили, что оно плохо похоже на обычный полет по ветру. Также звучала версия небольшого дрона.

При этом никаких подтверждений внеземного происхождения объекта нет. Более того, в доступных обсуждениях преобладали предположения о рукотворном объекте, а не об инопланетном аппарате.

Водители на шоссе о наблюдении шара не сообщали. Вероятно, из-за небольшого размера и скорости заметить его с земли было сложно, и известность объект получил только благодаря камере вертолета.

На данный момент происхождение сферы официально не установлено. Местные власти, авиационные службы и специалисты не дали окончательного объяснения, поэтому объект остается неопознанным лишь в буквальном смысле — как предмет, который пока не удалось идентифицировать.

иностранная пресса

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