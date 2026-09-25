В Ленинском округе уже на 84% выполнили работы по прокладке нового канализационного коллектора. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2026 года, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках проекта строят напорный канализационный трубопровод протяженностью 5,2 км. Он свяжет главную канализационную насосную станцию в Видном с сетями Мособлводоканала на 29-м километре МКАД.

На площадке ежедневно трудятся 44 специалиста. Также задействованы 12 единиц спецтехники. Здесь уже проложено почти 4 км защитного стального футляра. Внутри него затягивается основная рабочая труба. Для монтажа системы подготовили 30 котлованов.

С вводом объекта будет создан надежный и мощный канал для отвода сточных вод. Система водоотведения улучшится для 136 тыс. человек.

Строительство и модернизация коммунальных объектов соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.