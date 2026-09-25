В Подмосковье за неделю отремонтировали 16 светофоров в 13 округах
Ремонт светофоров провели в 13 округах Подмосковья за неделю
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Ремонт 16 светофоров провели в 13 округах Подмосковья за неделю, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, специалисты восстановили работоспособность 14 дорожных и двух пешеходных светофоров в Красногорске, Рузе, Долгопрудном, Сергиевом Посаде, Фрязине, Дмитрове, Подольске, Балашихе, Ступине, Истре, Лобне, Лосино-Петровском, Люберцах.
Пешеходные светофоры были отремонтированы на Ново-Никольской улице Красногорска и на улице Лебеденко в Тучкове Рузского округа. Ремонт дорожных светофоров провели, к примеру, на Новом бульваре в Долгопрудном, на улице Кольцо в Дмитрове, на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.
Проведение ремонтных работ на дорожных объектах соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.