В школе Электрогорска прошел Урок мужества с ветераном СВО

Орден Мужества, медаль «За отвагу» и три медали «За разминирование» — за плечами Евгения Кочергина серьезный боевой путь.

Он служил в отдельном морском инженерно-саперном батальоне Северного флота. Позже работал в инженерно-техническом центре по разминированию. Евгений в четверг, 24 сентября, посетил в Электрогорске школу № 14.



Урок мужества посвятили безопасности в современных условиях жизни. Для ребят тема перестала быть теорией. Перед ними выступил ветеран СВО с позывным «Михалыч».



Спикер говорит о безопасности не по учебникам. За его словами — личный опыт и цена ошибки. Дети слушали иначе, чем лекцию. Разговор шел о правилах, дисциплине, братстве. И о том, что безопасность начинается с осознанности каждого.



Организаторами встречи стали руководитель Ассоциации ветеранов СВО Павлово-Посадского округа Роман Фаленков и директор школы Ольга Каткова. Такие уроки формируют характер. Они учат ценить мир, беречь себя и помнить тех, кто стоит на страже спокойствия.