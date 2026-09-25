Лучшие школьные лесничества 2026 года определили в Московской области

XIII областной слет школьных лесничеств Подмосковья и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» завершились в регионе. Об итогах рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Торжественная церемония закрытия прошла в деревне Литвиново в Наро-Фоминске. В ней приняли участие председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин и председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Это не просто увлечение — это начало большого пути, на котором вы учитесь слышать лес, понимать его и заботиться о нем. И мы всегда рядом: вместе с педагогами и наставниками помогаем вам расти, открывать новое, пробовать, ошибаться и снова идти вперед», — обратился к участникам Ларькин.

В этом году в слете приняли участие более 150 человек, в том числе 107 детей и более 40 руководителей школьных лесничеств, педагогов и специалистов лесного хозяйства.

По итогам командного зачета первое место заняло школьное лесничество «Друзья леса» МБОУ «Перспектива» Можайского округа, Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес». В региональном этапе конкурса «Подрост» лучшими стали Елизавета Романова из Дмитрова, Ирина Будылкина из Пушкино и Ангелина Немешаева из Серпухова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.