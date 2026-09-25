Вечером 25 сентября дороги Подмосковья загружены на 6 баллов

Жителям и гостям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе вечером 25 сентября. Информацию предоставило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, вечером в пятницу пробки на дорогах Подмосковья составляют 6 баллов. Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, а также на Ярославском, Горьковском, Егорьевском, Носовихинском, Симферопольском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском и Дмитровском шоссе.

«В ведомстве напомнили участникам движения о соблюдении ПДД: будьте внимательны и осторожны: не превышайте скоростной режим, держите безопасную дистанцию и не совершайте резких маневров», — призвали жителей.

Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что один из главных смыслов ЮЛА — связать города Подмосковья между собой.