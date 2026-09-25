Кремль внимательно следит за тем, какие страны предоставляют Украине лицензии на производство вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в Москве тщательно учитывают информацию о том, кто и какие лицензии выдает, а также какие вооружения поставляются Киеву. Так он прокомментировал сообщения о намерении США передать Украине лицензии на производство ракет Patriot. Речь идет не о простой поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и прав на выпуск — это принципиально иной уровень вовлеченности.

Ранее Демуренко связал удары по Одессе с дипломатическим давлением на Украину.