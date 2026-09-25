В Кремле следят за теми, кто дает Украине лицензии на оружие

Песков заявил, что Кремль наблюдает за передачей лицензий Украине

Политика

Кремль внимательно следит за тем, какие страны предоставляют Украине лицензии на производство вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в Москве тщательно учитывают информацию о том, кто и какие лицензии выдает, а также какие вооружения поставляются Киеву. Так он прокомментировал сообщения о намерении США передать Украине лицензии на производство ракет Patriot. Речь идет не о простой поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и прав на выпуск — это принципиально иной уровень вовлеченности.

Ранее Демуренко связал удары по Одессе с дипломатическим давлением на Украину.

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