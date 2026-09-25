Удары по Одессе стали рычагом давления на Киев

Демуренко связал удары по Одессе с дипломатическим давлением на Украину

Политика

Удары по портам Одессы стали для России рычагом дипломатического давления на Украину. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению полковника Генштаба в отставке, атаки на портовую инфраструктуру дают России дополнительный рычаг в переговорном процессе. Демуренко считает, что Украина может остановить удары, если пересмотрит часть своих требований и согласится на компромисс. Он подчеркнул: Киеву придется признать реальность, отказаться от некоторых запросов и проявить гибкость.

С июля российские войска значительно усилили атаки на черноморские порты Украины. Это уже привело к сокращению судоходства и серьезным проблемам в экономике. Теперь удары по Одессе рассматриваются не просто как военная операция, а как фактор, способный повлиять на позицию украинской стороны за столом переговоров.

Ранее Кнутов заявил о попытках ВСУ избежать второй «клешни» у Красного Лимана.

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