Губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года

В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2023, в котором принимает участие и подмосковная делегация. Это одно из главных экономических событий года, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — рассказал губернатор.

По словам главы региона, планируется заключение 36 соглашений, общая сумма которых превысит 150 миллиардов рублей. Речь идет и о заключении контрактов с партнерами из других стран, уточнил Воробьев. Он отметил, что новые соглашения позволят создать почти 19 тысяч новых вакансий для местных жителей. В пресс-службе губернатора региона также напомнили, что на петербургском форуме представлен стенд от Подмосковья. В этот раз его изюминкой стала «Девочка с персиками».

Ранее сообщалось, что подмосковные компании приняли участие в инсталляции «Девочка с персиками», представленной на ПМЭФ.