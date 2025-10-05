Губернатор Подмосковья поздравил педагогов региона с Днем учителя
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к педагогам в День учителя
Фото: [Андрей Воробьев открыл VI Cъезд детских врачей Московской области/Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к педагогическому сообществу региона по случаю профессионального праздника — Дня учителя.
В своем обращении он отметил, что в образовательной системе Подмосковья трудятся более 100 тыс. преподавателей, чья работа формирует личности учащихся и служит источником вдохновения для молодого поколения.
«Вы не просто передаете знания, вы формируете характеры, вдохновляете на открытия, становитесь для учеников надежным ориентиром», — отметил Воробьев.
В честь праздничной даты глава Подмосковья наградил лучших педагогов региона почетными грамотами и подарками.
В 2025 году звание «Учитель года» завоевал Андрей Феофанов из города Луховицы, а титул «Воспитатель года» получила Мария Мордовцева из Королева. Лучшим педагогом-психологом Подмосковья была признана Евгения Казберова из Воскресенска.
Особую благодарность от президента РФ была вручена педагогу гимназии имени Е.М. Примакова Майе Майсурадзе.
Директор Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина из Фрязино Ярослав Долинчук из города Фрязино удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее с Днем учителя россиян поздравил президент РФ Владимир Путин.